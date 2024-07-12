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Суд приговорил к году исправительных работ виновного в гибели экс-главреда "Газеты.Ru"

Суд приговорил к году исправительных работ виновного в гибели экс-главреда "Газеты.Ru"

Симферопольский районный суд Крыма приговорил к году исправительных работ инструктора по боевой подготовке Игоря Малева, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему главному редактору "Газеты.

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