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Царьград

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Марат Камболов отметил 18 лет независимости Южной Осетии

Марат Камболов отметил 18 лет независимости Южной Осетии

Сегодня, 26 августа, Южная Осетия отмечает 18 лет признания независимости от России. Временно исполняющий обязанности президента республики, Марат Камболов, подчеркнул важность интеграции с РФ и единства для будущего развития региона.

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