Сегодня, 26 августа, Южная Осетия отмечает 18 лет признания независимости от России. Временно исполняющий обязанности президента республики, Марат Камболов, подчеркнул важность интеграции с РФ и единства для будущего развития региона.
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