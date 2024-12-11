Относительно моих успехов в работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою

Учёба подразделяется на два типа:1. Слишком сложно, чтобы выучить.2. Слишком просто, чтобы учить. - Капитан, нас окружили!- Очень хорошо, теперь мы можем наступать в любом направлении! Верблюд целый месяц может не пить, но потом все равно срывается.