Чем отличается косметическое масло от эфирного: основные различия, свойства, применение

В настоящее время девушки стали более внимательно относиться к выбору косметики. Все больше представительниц прекрасного пола выбирает не стандартную продукцию масс-маркета, а более дорогостоящие натуральные средства.
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