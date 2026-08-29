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Газета.ру

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Минпросвещения: 95% школьников уверены, что самореализуются в России

Минпросвещения: 95% школьников уверены, что самореализуются в России

По данным заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой, 95% российских школьников уверены, что смогут реализовать себя в стране, а 94% из них испытывают гордость за Россию.

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