База данных старения клеток иммунитета позволит создать лекарства от ВИЧ

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета совместно с исследователями Института вычислительной математики РАН и зарубежными коллегами проанализировали более 120 клинических исследований, направленных на изучение гомеостаза Т-лимфоцитов людей разного возраста, и количественно охарактеризовали динамику старения иммунных клеток.