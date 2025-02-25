ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Миротворческие силы только в Галиции и только совместные с РФ . Командование миссией тоже совместное. До раздела Гали...Трамп назвал нужн...
  • Игорь Васиков
    Зато людям хорошо!Эксперты заявили ...
  • Игорь Васиков
    Помню я выкрутасы папы с гомосексуалистами...Стало известно о ...

База данных старения клеток иммунитета позволит создать лекарства от ВИЧ

База данных старения клеток иммунитета позволит создать лекарства от ВИЧ

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета совместно с исследователями Института вычислительной математики РАН и зарубежными коллегами проанализировали более 120 клинических исследований, направленных на изучение гомеостаза Т-лимфоцитов людей разного возраста, и количественно охарактеризовали динамику старения иммунных клеток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх