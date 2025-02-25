База данных старения клеток иммунитета позволит создать лекарства от ВИЧ

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета совместно с исследователями Института вычислительной математики РАН и зарубежными коллегами проанализировали более 120 клинических исследований, направленных на изучение гомеостаза Т-лимфоцитов людей разного возраста, и количественно охарактеризовали динамику старения иммунных клеток.
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