Врач Литвиненко: функциональный блок может вызывать хруст в суставах

«Функциональный блок» является одной из самых распространенных причин возникновения хрустов в суставах и позвоночнике, в этом случае сустав не является жестко зафиксированной конструкцией и имеет определенный люфт.
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