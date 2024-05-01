Исторические даты

Алексей Тан

Помните и ЗНАЙТЕ!!... в той же Киевской Лавре... хранятся, древние летописи Временных лет... от 883-годов..... где Чёрным по белу прописано! :-"Киевская ЗЕМЛЯ, мать городов Русских.... ТО ЕСТЬ... в тех ЗЕМЛЯХ... жили Русские люди и это ОНИ там строили города и Киев ОНИ построили!!... а не какие то там "окраинЧи" а уж тем более, не грязные иудеи... и всякие "условия"... купли-продажи,.... это всё от лукавого.... от грязных евреев, условия для ТОРГОВ.