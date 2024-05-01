Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    "Сейчас в высших ...
  • Вик Норд
    Сокращение от человека можно понимать двояко,например как человекообразное,хотя бы... .Вот почему я ВСЕГДА утверждал,...Роднина разгоняет...
  • Игорь Кошетов
    Дрянь! Не она ли депутат, якобы "представитель" того народа, у которого , в том числе, и от ее "деятельности" нет ден...Роднина разгоняет...

Исторические даты

Исторические даты

1 мая 1686 года Россия выкупила Киев у Речи Посполитой за 146 тыс. рублей со скидкой 27% от первоначальной цены (изначально поляки хотели 200 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Помните и ЗНАЙТЕ!!... в той же Киевской Лавре... хранятся, древние летописи Временных лет... от 883-годов..... где Чёрным по белу прописано! :-&quot;Киевская ЗЕМЛЯ, мать городов Русских.... ТО ЕСТЬ... в тех ЗЕМЛЯХ... жили Русские люди и это ОНИ там строили города и Киев ОНИ построили!!... а не какие то там &quot;окраинЧи&quot;  а уж тем более, не грязные иудеи... и всякие &quot;условия&quot;... купли-продажи,.... это всё от лукавого.... от грязных евреев, условия для ТОРГОВ.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх