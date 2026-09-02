Гусев инициировал запрет на собрания для переизбрания управляющих компаний

Дмитрий Гусев из "Справедливой России" направил в правительство РФ законопроект, запрещающий управляющим компаниям инициировать собрания по своему переизбранию.
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