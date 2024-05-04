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Расселл Уэстбрук должен будет принять решение по продолжению сотрудничества с «Клипперс»

Двухлетний контракт защитника включает опцию игрока на второй год сотрудничества. Уэстбрук может заработать 4 миллиона за сезон-2024/25, если примет положительное решение.

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