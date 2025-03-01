Зеленский лишил себя помощи США и участия в переговорах: главное об СВО к вечеру 1 марта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности рассмотреть прекращение поставок вооружений Украине после разногласий с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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