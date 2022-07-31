Федеральное агентство новостей Подразделения Народной милиции ЛДНР совместно с российскими войсками в рамках специальной военной операции по защите Донбасса освободили от украинских националистов 263 населенных пункта Донецкой Народной Республики.
Федеральное агентство новостей Подразделения Народной милиции ЛДНР совместно с российскими войсками в рамках специальной военной операции по защите Донбасса освободили от украинских националистов 263 населенных пункта Донецкой Народной Республики.
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