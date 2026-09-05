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Царьград

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Полиция нашла 21-летнюю невесту из Твери, пропавшую два недели назад

Полиция нашла 21-летнюю невесту из Твери, пропавшую два недели назад

21-летняя Диана из Твери, пропавшая за две недели до свадьбы, найдена полицией и следователями. Встречу с женихом Фёдором устроили после вмешательства правоохранителей Северной Осетии.

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