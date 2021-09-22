Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Уберите, для начала, поганые дешёвые сериалы, где сплошь убийства, которые заполонили ТВ.Правительство не ...
  • Вадим Кузнецов
    Конечно-конечно. А социальный взнос, который платит ЛЮБОЙ работающий вбелую, кто-то просто взял себе. Так что заплати...Помогать пенсионе...
  • Терентий Терех
    Одна из форм отмазки мазуриков...Но менты на эти дурки не ведутся!«Взяли меня на по...

Мигранты смогут оформлять российские документы через смартфон с 2022 года

Мигранты смогут оформлять российские документы через смартфон с 2022 года

Иностранцы, собирающиеся работать в России, смогут узнать в программе о наличии запрета на въезд. Мигранты в России смогут оформлять документы и искать работу с помощью нового мобильного приложения, которое планируется запустить в 2022 году.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Егор П
а у мигрантов-то смартфон есть хотя бы?))

Картина дня

наверх