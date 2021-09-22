Мигранты смогут оформлять российские документы через смартфон с 2022 года

Иностранцы, собирающиеся работать в России, смогут узнать в программе о наличии запрета на въезд. Мигранты в России смогут оформлять документы и искать работу с помощью нового мобильного приложения, которое планируется запустить в 2022 году.
Иностранцы, собирающиеся работать в России, смогут узнать в программе о наличии запрета на въезд. Мигранты в России смогут оформлять документы и искать работу с помощью нового мобильного приложения, которое планируется запустить в 2022 году.
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