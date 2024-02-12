Врач-диетолог Королева: сахарозаменители вызывают ожирение и провоцируют депрессию

Сахарозаменители имеют множество побочных эффектов. В том числе они запускают процессы набора массы тела, блокируют чувство сытости, могут провоцировать зависимость и депрессию, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
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