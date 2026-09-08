Авто - Мото - Н...
ГлавнаяБлогПравообладателям
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто - Мото - Новости

8 подписчиков

Avatr T09: кардинальная смена имиджа

Avatr T09: кардинальная смена имиджа

Avatr T09: кардинальная смена имиджа[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Созданный компаниями Changan, Huawei и CATL бренд Avatr недавно подготовил для России слегка обновленную версию модели Avatr 11, а вот в Китае у марки назревает куда более значимая премьера.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым