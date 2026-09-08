Avatr T09: кардинальная смена имиджа[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Созданный компаниями Changan, Huawei и CATL бренд Avatr недавно подготовил для России слегка обновленную версию модели Avatr 11, а вот в Китае у марки назревает куда более значимая премьера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
- КМ Обновленный Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым