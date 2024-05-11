Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится Теперь становится понятно почему премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с Владимиром Путиным состоявшейся накануне 9 мая поспешил домой, и ответил отказом на предложение своего российского коллеги поприсутствовать на Параде Победы на Красной площади.

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