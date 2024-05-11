В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится Теперь становится понятно почему премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с Владимиром Путиным состоявшейся накануне 9 мая поспешил домой, и ответил отказом на предложение своего российского коллеги поприсутствовать на Параде Победы на Красной площади.