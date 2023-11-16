Новая статья: Обзор кулера PCCooler RZ620: тёмный рыцарь Казалось бы, ну вышел ещё о...

Новая статья: Обзор кулера PCCooler RZ620: тёмный рыцарьКазалось бы, ну вышел ещё один кулер с двухсекционным радиатором и парой вентиляторов – ну и что тут тестировать в этом нашествии клонов? Но, как говорится, кулер кроется в деталях.