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За рулем

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Sinotruk на IAA 2026: гигантский запас хода, зарядка за 30 минут и своя экосистема энергии

Sinotruk на IAA 2026: гигантский запас хода, зарядка за 30 минут и своя экосистема энергии

На IAA Transportation 2026 дебютирует новая флагманская модель с 800-вольтовой платформой и батареей на 600 кВт/ч.

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