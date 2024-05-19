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  • Игорь Ямкач
    Не надо называть это мужчиной, это просто выродокВ лесу под Ростов...
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    Повесить за яйца и нечего таких кормить!В лесу под Ростов...
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    Что с мужчинами?Чекнутся можно,на детей бросаются,какой секс с детьми,у них ничего не развито!В лесу под Ростов...

В Петербурге снять «однушку» стало еще дешевле

В Петербурге снять «однушку» стало еще дешевле

За апрель цены снизились на 2%. Снять однокомнатную квартиру в Петербурге стало еще дешевле. За апрель цены снизились почти на 2%, следует из данных сервиса «Мир квартир», выдержки приводит «РИА Новости».

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