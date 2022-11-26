Почему мужчинам нравятся девушки только в платьях и накрашенные?

В каком бы коллективе я не была, мне именно парни говорят, как мне одеваться и что делать. Один хотел, чтобы я надела мини юбку и каблуки и пришла, а другой сказал, что если я хочу привлечь внимание мужчин, то я должна носить платья и краситься.