В метро и наземном транспорте Москвы покажут новогоднее обращение Путина

В новогоднюю ночь на медиаэкранах общественного транспорта Москвы также покажут новогодние фильмы.Пассажиры метро и наземного транспорта Москвы в новогоднюю ночь смогут увидеть обращения президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянна.