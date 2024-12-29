В метро и наземном транспорте Москвы покажут новогоднее обращение Путина

В новогоднюю ночь на медиаэкранах общественного транспорта Москвы также покажут новогодние фильмы.Пассажиры метро и наземного транспорта Москвы в новогоднюю ночь смогут увидеть обращения президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянна.
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