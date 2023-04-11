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Бывший советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев

Бывший советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев

Бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие в течение полугода - девяти месяцев, но Киев не станет этого делать.

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