Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Это тоже блогер,  ставший вдруг советником самарского губернатор... из того же военкурвятника. Что базируется в Телег...Ой, а что случилось?
  • Николай Байков
    Это с тобой надоАрмянская диаспор...
  • михаил валеев
    Помоему с автором статьи должно заняться ФСБ и с коментаторами тоже за разжигание национальной ненависти.Армянская диаспор...

Реальность: настоящая и "военблогерская"

Реальность: настоящая и "военблогерская"

Накануне вечером произошло следующее. Целая когорта Telegram-каналов военблогерской ориентации распространила сообщение о том, что в Беловский район Курской области вошла целая бригада ВСУ.

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