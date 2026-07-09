Бывший глава Минобороны Польши призвал заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС

Мариуш Блащак, экс-министр обороны Польши и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость», в эфире телеканала «Република» заявил о необходимости остановки переговорного процесса между Украиной и Евросоюзом, передает РИА Новости.
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