5 молодых моделей, стремительно набирающих популярность в мире моды

Новые лица — «селф-мейды» и «непо-бейбис». Амелия Грей, Ливия Маркес, Лени Клум, Амали Бладт, фото: cоцсетиВ мир моды постоянно приходят новые лица в связи со стремительно меняющимися трендами и запросами аудитории.
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