Меньян отбил удар Кварацхелии с пенальти на 82-й минуте матча ЛЧ. У Хвичи нет результативных действий в 6 последних играх за «Наполи» и Грузию

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ (1:1). На 82-й минуте полузащитник «Наполи» не реализовал 11-метровый – он пробил низом в левый от себя угол, но вратарь «Милана» Майк Меньян отразил удар.
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