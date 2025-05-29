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Второй чемпионат по аджилити пройдет в Москве

Второй чемпионат по аджилити пройдет в Москве

В субботу, 31 мая, в кинологическом парке улице Кольская, владение 16а в Бабушкинском районе пройдет второй чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити — зрелищной спортивной дисциплине, в котором собаки преодолевают полосу препятствий с невероятной скоростью и точностью.

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