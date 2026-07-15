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Убийство главного инженера ЗАЭС назвали шагом к эскалации на пути ядерного террора

Убийство главного инженера ЗАЭС назвали шагом к эскалации на пути ядерного террора

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался по поводу убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав это действие Украины шагом к эскалации на пути ядерного террора.

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