Убийство главного инженера ЗАЭС назвали шагом к эскалации на пути ядерного террора

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался по поводу убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав это действие Украины шагом к эскалации на пути ядерного террора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии