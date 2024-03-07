13 занятных фактов о величайших туристических местах

Знаете ли вы, что 40 процентов системы метро Нью-Йорка находится над землей и работает круглосуточно? А что Лондон привлекает больше иностранных гостей, чем любой другой город на планете? Читайте дальше, чтобы узнать больше интересных фактов!1.