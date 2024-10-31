«Большая стирка», «Пусть говорят», «Место встречи» и «Правда»: что стало с главными тв-шоу страны

С начала 2000-х годов страна прильнула к экранам телевизоров, чтобы увидеть любимые передачи. Все мы следили за поворотами судьбы героев в «Большой стирке», смотрели за драками в «Пусть говорят», а также смеялись над анекдотами в «Место встречи».