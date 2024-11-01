Новгородский губернатор рассказал, чем в российском здравоохранении больше всего недовольны семьи с детьми

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноября, ФедералПресс. В сфере медицины особое беспокойство у российских семей с детьми вызывают состояние детского здравоохранения, акушерства и гинекологии, профилактики мужского здоровья и сети женских консультаций.
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