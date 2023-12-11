Карагандинские боксёры отличились на первенстве мира и чемпионате Казахстана

Молодые карагандинские боксёры показали хорошие результаты сразу на двух важных соревнованиях. Три медали спортсмены завоевали на чемпионате мира и семь на первенстве Казахстана, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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