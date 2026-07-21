ФСБ ликвидировала агента украинских спецслужб в Тюмени

ФСБ России обнародовала видео операции, где в Тюмени нейтрализован агент украинских спецслужб. 60-летний мужчина предположительно готовил диверсионно-террористический акт по заданию украинских властей на одном из предприятий Уральского федерального округа.
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