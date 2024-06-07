Ван Хунин призвал членов НПКСК внести свой вклад в развитие социалистической рыночной экономики

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал НПКСК вносить активный вклад в развитие социалистической рыночной экономики высокого уровня.
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