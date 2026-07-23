Политолог Рудаков указал на суть переговоров Лаврова и Рубио

Новости внутренней и внешней политики в России

В столице Филиппин состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая привлекла внимание экспертов не столько конкретными договорённостями, сколько самим фактом возобновления диалога.