Ученые выяснили, что пить один раз, но много, вреднее чем часто, но «по чуть-чуть»

У таких людей риск развития цирроза печени увеличивается в три раза.Ученые выяснили, какие последствия для здоровья может повлечь за собой частое, но умеренное потребление алкоголя по сравнению с редким, но избыточным употреблением.
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