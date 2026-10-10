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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» продлил серию без побед до 4 матчей. У команды Кэррика 2 поражения и 2 ничьих, дальше – игра с «Атлетико»

« Манчестер Юнайтед » дома сыграл вничью с « Тоттенхэмом » (1:1) в матче 6-го тура АПЛ .  Таким образом, команда под руководством Майкла Кэррика не побеждает 4 игры подряд.

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