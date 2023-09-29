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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 20 бросков из 21 за 2 периода в предсезонном матче с «Нью-Джерси» и стал 2-й звездой

Шестеркин отразил 20 бросков из 21 за 2 периода в предсезонном матче с «Нью-Джерси» и стал 2-й звездой

«Рейнджерс» уступили «Девилс» (2:3) в предсезонной игре.  Россиянин отыграл два периода, а на третий вышел Луи Доминге.

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