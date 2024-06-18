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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела, заявили в Кремле

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи «на полях» мероприятия, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

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