Украина и ситуация в Алёшках стали предметом разговора Путина и Папы Римского Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, инициатором выступил Ватикан.
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