«Поцеловал его в затылок и подмигнул!» — Тэхен весело проводит время с другом назло Чонгуку и его парню Тэсону

АРМИ умилились апдейтами Тэхена (Taehyung) из социальных сетей. Ви выложил серию фотографий со своим маленьким и озорным псом Йонтаном (Yeontan), который безумно любит проводить время со знаменитым хозяином, ведь учитывая количество дел ТэТэ в группе, его занятость на съемках в проектах и график с полностью расписанной лейблом BigHit неделей, создается впечатление, что Йонтан видит Вишенку только по праздникам.
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