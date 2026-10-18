В кинотеатре торгового центра в Параны (Аргентина) во время сеанса фильма ужасов вспыхнула драка. Около 50 зрителей, в том числе дети и пожилые люди, смотрели кино, когда одна из женщин с подругами обнаружила, что их места уже заняты.
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