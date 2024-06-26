Адвокат Парамонов: при доходах от 2,4 млн рублей в год россияне должны стать ИП

Россияне вправе вести предпринимательскую деятельность, являясь самозанятым (налог 4-6%), без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) только до тех пор, пока доходы не превысили в текущем календарном году 2,4 млн руб.
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