Тренер Гаджиев затруднился объяснить влияние бразильцев на обстановку в "Зените"

Бывший главный тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев, занимающий должность президента "Динамо" из Махачкалы, поделился размышлениями о том факте, что в петербургском "Зените" находится девять футболистов из Бразилии, а также рассказал, как это может влиять на команду.
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