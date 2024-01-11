Тренер Гаджиев затруднился объяснить влияние бразильцев на обстановку в "Зените"

Бывший главный тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев, занимающий должность президента "Динамо" из Махачкалы, поделился размышлениями о том факте, что в петербургском "Зените" находится девять футболистов из Бразилии, а также рассказал, как это может влиять на команду.