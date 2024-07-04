Венгрия требует от Украины защиты прав всех национальных меньшинств при вступлении в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС. По его словам, Венгрия настаивает на том, что Украина должна соблюдать международные стандарты защиты прав национальных меньшинств.
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