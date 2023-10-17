«Стараемся в свою игру играть». Обляков — о товарищеских матчах сборной России в октябре

Клубы и сборные РФ временно отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФАКлубы и сборные РФ временно отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФАПолузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.