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«Стараемся в свою игру играть». Обляков — о товарищеских матчах сборной России в октябре

«Стараемся в свою игру играть». Обляков — о товарищеских матчах сборной России в октябре

Клубы и сборные РФ временно отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФАКлубы и сборные РФ временно отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФАПолузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

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