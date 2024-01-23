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Сегодня плановые отключения электричества пройдут по югу Астраханской области

Сегодня плановые отключения электричества пройдут по югу Астраханской области

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 23 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 28 улиц, переулков и проездов в центральном и Трусовском районах РЭС (с 08:00 до 15:00, с 08:00 до 18:00, 09:00 до 13:00, с 09:00 до 16:00); Володарский район – с.

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