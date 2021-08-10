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В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую девушку

В Киргизии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на девушку за то, что она говорила на русском языке.

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валерий лисицын
Мелкий случай , но показательный. Русские, живите дома в России . Ведь давно уже ясно что там вас будут гнобить и притеснять. Зачем вам .та Киргизия а равно как и другие "дружественные " страны. Если кто согласен на унижения живите, в состоянии рабов.

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