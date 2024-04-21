Бекхэм подал в суд на компанию актера Марка Уолберга. Экс-игрок «МЮ» считает, что недосчитался 8,5 млн фунтов от сделки с ней

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» согласился стать лицом фитнес-бренда актера F45. Однако впоследствии сделка оказалась неудачной, в результате чего Бекхэм понес финансовые потери в размере 8,5 миллионов фунтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии